Der Wildpark Weißewarte in der Altmark soll möglichst bald wieder öffnen. Der Betreiberverein habe die Anlage an die Eigentümerin, die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte (Landkreis Stendal), zurückgegeben, teilte Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) am Donnerstag mit. Damit ist der Weg für einen Neustart des beliebten Ausflugsziels im Landkreis Stendal frei.