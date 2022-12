Im Rathaus in Tangerhütte feilt man derweil bereits an einem Nachnutzungskonzept für den Tierpark. Dieses will Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) noch Ende Februar vorstellen. Auch eine Nachnutzung mit Tieren ist für ihn denkbar. "Das Ziel, was wir beraten und beschlossen haben, ist, den Tierbestand auf Null zu fahren. Aber das Gelände als Naherholungsgebiet mit Tierbestand weiter zu betreiben." Dafür soll das neue Konzept ausgeschrieben werden und ein Betreiber gefunden werden.