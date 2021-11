Nach dem Vorwurf, gegen das Tierschutzrecht verstoßen zu haben, muss der Wildpark Weißewarte in der Altmark schließen. Der Landkreis Stendal teilte am Donnerstag mit, dem Betreiberverein sei der Bescheid zur Versagung der Zoogenehmigung übergeben worden. "Dieser Schritt war notwendig, nachdem auch mit der Anhörung des Vereins in den vergangenen Wochen die Mängel nicht abgestellt worden sind."