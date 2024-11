Marco Radke ist seit sechs Jahren Ortsbürgermeister. Er sagt, gerade die älteren Einwohner hingen sehr an dem Gelände. "Sie haben im Ehrenamt vieles für den Wildpark geleistet, Laub geharkt, Feste mit vorbereitet." Es sei auch für junge Menschen ein Ort der Identifikation. Die Zahl der Kinder in Weißewarte steigt wieder. Deshalb werde die Diskussion um den Erhalt des Geländes auch sehr emotional geführt.

Bei der Verwaltung der Einheitsgemeinde Tangerhütte, im Stadtrat und Einwohnern besteht mehrheitlich der Wunsch, das Gelände weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Doch am "Wie" und unter welchen Bedingungen scheiden sich die Geister.

Anfang 2023 wurde der Wildpark geschlossen . Die damaligen Betreiber zogen sich zurück und eine neue Zoogenehmigung stellte neue Bedingungen. Die Gemeinde selbst konnte die große Aufgabe der Tierhaltung allein nicht bewältigen. So hatte der Stadtrat im Herbst 2023 einen Verkauf des Geländes beschlossen. Der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Tangerhütte, Andreas Brohm, beauftragte daraufhin ein Gutachten. Das schätzte den Wert des rund zehn Hektar großen Geländes der Gemeinde mit den Gebäuden darauf auf 200.000 Euro.

Bis zum Juni 2023 dauerte dann die Abgabe von rund 450 Tieren an andere Tierparks und Privatleute. Seitdem verwaist der Wildpark. Einige Zäune und Bänke wurden abgebaut und in anderen Einrichtungen wie Schulen eingesetzt. Das große Blockhaus am Eingang wurde zum Büro für den Ortsbürgermeister und entwickelt sich gerade zu einer Art Vereinshaus.