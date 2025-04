Das Erneuerbare-Energieen-Gesetz (EEG 2023) garantiert den Erzeugern aber eine feste Vergütung für die Einspeisung. Die Differenz zu den Handelspreisen am Markt tragen die Steuerzahler. Das EEG hat zudem eine Abgabe von 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde vom Betreiber an die Gemeinden in den Windgebieten festgeschrieben. Das neue Windrad in Erxleben wird rund 15 Millionen KW im Jahr erzeugen. Das heißt, es könnten dann ca. 30.000 Euro jedes Jahr an die Gemeinde Erxleben gehen, die frei über die Verwendung des Geldes entscheiden kann. Ein entsprechendes Landesgesetz, das diese Abgabe regelt, lässt in Sachsen-Anhalt allerdings noch auf sich warten. Bis dahin ist sie freiwillig.