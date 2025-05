Gesprengt wurde in Erxleben, weil die Betonteile armiert sind. Das heißt, in ihnen befinden sich Stahlgitter. Erschwerend kommt bei diesem Verspannbetonturm hinzu, dass die einzelnen Elemente untereinander verspannt sind. Laut Erxlebener Windenergie GmbH wären für den Abbau aufwendige Sägearbeiten nötig und damit die Kosten zu hoch.

Der Stahlbeton vom gesprengten Turm beim Windrad bei Erxleben wird laut Erxlebener Windenergie GmbH an Ort und Stelle zerlegt und weiterverwertet. Der zerkleinerte Beton dient als Schotterfundament für eine Kranstellfläche für den neuen Turm. Diese muss während der gesamten Betriebszeit des Windrades vorgehalten werden. Der Stahlschrott wird vom Beton getrennt und zum Recycling verkauft. Viele Windräder sind nach Angaben des Umweltbundesamtes aus bereits recycelten Materialien hergestellt. Die Entsorgung von Bauabfällen beim Rückbau einer Windkraftanlage unterliegt der sogenannten Ersatzbaustoffverordnung des Bundes. Sie regelt seit 2023 die Herstellung und Verwertung verschiedener Materialien. Beim Rückbau von bereits recycelten Windkraftanlagen müssen die Materialien getrennt gesammelt und entsorgt werden. Für die Einhaltung des Kreislaufwirtschaftsrechts gibt es in Deutschland ein Kontrollsystem auf Landesebene.

Das Erneuerbare-Energieen-Gesetz (EEG 2023) garantiert den Erzeugern aber eine feste Vergütung für die Einspeisung. Die Differenz zu den Handelspreisen am Markt tragen die Steuerzahler. Das EEG hat zudem eine Abgabe von 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde vom Betreiber an die Gemeinden in den Windgebieten festgeschrieben. Das neue Windrad in Erxleben wird rund 15 Millionen KW im Jahr erzeugen. Das heißt, es könnten dann ca. 30.000 Euro jedes Jahr an die Gemeinde Erxleben gehen, die frei über die Verwendung des Geldes entscheiden kann. Ein entsprechendes Landesgesetz, das diese Abgabe regelt, lässt in Sachsen-Anhalt allerdings noch auf sich warten. Bis dahin ist sie freiwillig.