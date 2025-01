Die Gemeinde könne nicht ihr bestes Kapital – den Wische-Boden – verkaufen, sagen die Gemeinderäte, neben Tim Homann unter anderem auch Markus Meyer. Er ist Bio-Landwirt in Neukirchen und hat in den vergangenen Monaten einen Kriterienkatalog erarbeitet. Der soll die Bedingungen festlegen, zu denen PV-Parks in der Altmärkischen Wische überhaupt gebaut werden können. Der Grundsatzbeschluss dazu steht noch aus.

Andere Kommunen tun sich da leichter. Bei den Nachbarn in der "Altmärkischen Höhe" führt ein Windpark-Betreiber seit mehreren Jahren Beiträge an die Gemeinde ab. Mehrere zehntausend Euro sind seitdem investiert worden – in neue Kinderspielplätze, in Dorffeste und Vereinsarbeit, in Sanierungen, die sich die Gemeinde allein hätte nicht leisten können.