Das FDJ-Pflastermosaik bei Seehausen in der Altmark wird momentan neu in die Straße eingesetzt. Es erinnert an die Kultivierung der Wische durch die DDR-Jugend Ende der 1950er-Jahre – und an die von den Jugendlichen gebauten Straßen. Mehr als 60 Jahre hatten sie gehalten, letzten Sommer war mit der Sanierung einer Kreisstraße begonnen worden. Das Mosaik hatte deswegen entnommen werden müssen.

So sah das Mosaik vor seiner Entfernung im Sommer 2021 aus. Bildrechte: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt Eigentlich sollte das denkmalgeschützte FDJ-Mosaik wegen der Neu-Asphaltierung der Straße komplett verschwinden, doch die Anwohner protestierten dagegen. Der 89-jährige Wilhelm Conrad hatte Ende der 1950er-Jahre in Esack bei Seehausen gewohnt – mitten in der Wische. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich kann mich noch erinnern, 1959. Es war ja ein Sonderweg nebenan, der ist dann aufgerissen worden und mit Bitumen bezogen worden, und dann muss hier auch dieses Emblem mit eingebaut worden sein." Er freut sich schon, wenn er auf seinem Weg nach Seehausen bald wieder über das Mosaik fahren kann.

Einer der künstlichen Gräben, entstanden vor mehr als 60 Jahren. Bildrechte: Werkblende Daten und Fakten zur Wische Die Wische, deren Name sich vom niederdeutschen "Wiese" ableitet, ist eine Landschaft im Nordosten der Altmark. Sie liegt etwa 22 Meter über dem Meeresspiegel und entstand vor etwa 130.000 Jahren am Ende der Saale-Eiszeit und ist das Überbleibsel eines Schmelzwassersees. Durch das Elbewasser lagerten sich feinkörnige Tone ab, die das Land fruchtbar machen.

Herausforderung für die Pflasterer

Vor Ort an der Baustelle klopfen und hämmern Handwerker Rico Fiedler und sein Kollege unermüdlich. Sie knien im Kiesbett, in das sie das historische Mosaik für die Wische-Aktion legen. Der Wind weht eisig, ab und zu regnet es. "Für einen Pflasterer ist das immer wieder richtig gut hier, weil es so eine Herausforderung ist, sowas zu meistern und originalgetreu wieder hinzubekommen. Traumhaft", sagte Rico Fiedler MDR SACHSEN-ANHALT.

FDJ-Einsatz in der Wische