An der Baustelle der neuen Elbebrücke im Zuge der Autobahn 14 zwischen Seehausen (Landkreis Stendal) und Wittenberge (Landkreis Prignitz, Brandenburg) soll am Donnerstag ein mehr als 400 Meter langes Stahlteil verschoben werden. Das teilte die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, kurz Deges, mit. Der dritte Abschnitt der Strombrücke wird demnach um 88 Meter in Richtung Süden verschoben. Das geschehe mithilfe einer schwimmenden Plattform, genannt Ponton.