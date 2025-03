Als die vier Wohnblöcke aus Stendal versteigert sind, übt sich der stellvertretende Oberbürgermeister Axel Kleefeldt (CDU) in Sarkasmus. "Im schlimmsten Fall schiebt es die nächste Eiszeit weg." Wieder einmal waren die Blöcke an auswärtige Investoren gegangen. Schon in der Vergangenheit wechselten die Blocks mehrfach ihre Besitzer. "Ich ärgere mich nicht, es ist eine normale Versteigerung. Wir haben im Rahmen der Möglichkeiten mitgeboten. Und wenn es dann nicht gelingt, dann ist es eben so", sagte Kleefeldt.