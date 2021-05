Es zieht wieder Leben ein in die alte OGEMA in Stendal – in die mit 900 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einst größte Konservenfabrik der DDR. Die ersten Menschen haben bereits ihre Möbel eingeräumt, weitere folgen in den nächsten Monaten. Unter ihnen wird auch Peter Scholz sein. Im August will er sein Haus in Jarchau verkaufen und mit seiner Frau umziehen. Dann geht der Elektriker in Rente. "Wir hatten ohnehin vor, im Alter wieder zurück nach Stendal zu ziehen", erzählt er.

Stendal ist eine lebenswerte Stadt, hat alles zu bieten: Einkaufsmöglichkeiten, Theater, medizinische Versorgung. Die kurzen Strecken kann man mit dem Fahrrad fahren, und der Bus hält vor der Tür. Man braucht nicht mal ein Auto. Peter Scholz, Mieter in der alten Konservenfabrik

Die OGEMA in Stendal wurde in den 1990er-Jahren geschlossen. Bildrechte: MDR/Christian Wohlt Für Peter Scholz ist es ein bisschen wie nach Hause kommen. Mitte der 1970er-Jahre hat er in der OGEMA eine Ausbildung zum Elektriker gemacht. Er kennt die ganze Fabrik, die in Stendal liebevoll Konserve genannt wurde. "Ich war überall auf dem Betriebsgelände unterwegs. Es hat sich gewaltig was verändert." Bis vor drei Jahren noch war die OGEMA eine Ruine, verfiel immer mehr.

Neuer Eigentümer seit 2017

Anfang der 1990er-Jahre gingen in der Konservenfabrik die Lichter aus. Sie schloss. Wie so viele andere DDR-Betriebe. Metalldiebe holten heraus, was sie zu Geld machen konnten. Jahre später wurde der Gebäudekomplex verkauft und weiter ausgeweidet. Bis 2017 Ricardo Henkelmann auf den roten Klinkerbau am Ortsausgang in Richtung Osterburg aufmerksam wurde. "Hier stand ein Schild 'zu verkaufen'", erzählt der gebürtige Stendaler. Ein Kollege meinte, das sei was für ihn.

Ich dachte, Mensch, was soll ich denn mit dem Riesenteil? Dann bin ich hier durchmarschiert, und weil ich schon immer viele Häuser saniert habe, habe ich gesehen, dass es hier nicht so schwierig war. Angebot gemacht, Chemie mit dem Verkäufer stimmte, also haben wir gekauft. Ricardo Henkelmann, Eigentümer der ehemaligen OGEMA

Ricardo Henkelmann hat die alte Konservenfabrik 2017 gekauft und saniert. Bildrechte: MDR/Christian Wohlt Kurzerhand erwarb Ricardo Henkelmann die Immobilie, investierte weitere sechs Millionen Euro, riss einige Gebäude ab, baute die noch nutzbaren aus. Alle Zwischenwände sind massiv gemauert, die Grundrisse großzügig, die Ausstattung hochwertig. Alle Wohnungen haben Balkon oder Terrasse, Fußbodenheizung, Badewanne und Dusche. Trotzdem liegt die Miete bei moderaten 6 bis 6,50 Euro pro Quadratmeter.

Fast alle Wohnungen schon vermietet