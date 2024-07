Der kommissarische Chef der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft, Axel Kleefeldt, bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT, dass die Polizei zahlreiche Unterlagen abgeholt habe. Zu einer möglichen Anklage gegen den Ex-Geschäftsführer will sich die Staatsanwaltschaft Stendal derzeit nicht äußern.

Derweil tritt Jircik ab 1. August eine neue Tätigkeit bei der GSG Oldenburg Bau- und Wohngesellschaft mbH an. Er wird dort dann ab 1. Januar 2025 Generalbevollmächtigter des Unternehmens. In der niedersächsischen Stadt sind die rechtlichen Auseinandersetzungen von Jircik in der alten Heimat bekannt. Doch bereits im April hatte Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) als Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens Daniel Jircik als kommenden Chef vorgestellt.