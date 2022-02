In der Nähe von Bindfelde musste am Sonntag ein schwer verletzter Wolf getötet werden. Wie das Landesamt für Umweltschutz am Montag mitteilte, hat ein Einwohner des Ortsteiles von Stendal am Vormittag das Wolfskompetenzzentrum (WZI) über die Sichtung des Tieres informiert.