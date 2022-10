Da Wölfe dämmerungs- und nachtaktiv sind, sei ein Zusammentreffen mit Menschen eher selten, erklärte die Behörde. Die Zahl der in Sachsen-Anhalt heimischen Wölfe stieg laut Umweltministerium auf etwa 150 Tiere. Ein Bericht für Mai 2020 bis April 2021 bestätigt insgesamt 22 Rudel und 3 Wolfspaare. Zwei neue Rudel kamen demnach in diesem Zeitraum in Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und im Gebiet Mechau-Riebau im Altmarkkreis Salzwedel dazu.