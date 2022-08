Da Wölfe dämmerungs- und nachtaktiv sind, ist ein Zusammentreffen mit Menschen zwar selten, aber generell möglich. Man sollte in diesem Fall nicht auf den Wolf zugehen und ihn auf keinen Fall anlocken oder füttern. Dadurch besteht vor allem bei jungen Tieren die Gefahr, dass sie sich an Menschen gewöhnen und ihre natürliche Scheu verlieren.



Hunde sollten in Wolfsgebieten grundsätzlich an der Leine gehalten werden. Es ist möglich, dass sich freilebende Wölfe für ihren Artgenossen, den Hund, interessieren und ihn womöglich als Eindringling auf ihrem Territorium ansehen.



Alle Wolfs-Sichtungen sowie weitere Hinweis-Funde wie Spuren oder Risse, die auf Aktivitäten von Wölfen hindeuten, sollten an das Wolfskompetenzzentrum gemeldet werden. Dies sei für eine möglichst genaue Erfassung des Wolfs-Bestandes in Sachsen-Anhalt unerlässlich, hieß es.



Mail: wzi@lau.mlu.sachsen-anhalt.de

Telefon: +49 3939 06 481



Quelle: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt