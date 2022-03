Unbekannte Täter haben 51 Fenster an einer neu gebauten Grundschule in Stendal zerstört. Wie Polizeisprecher Dirk Marscheider MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, sind an der Schule im Haferbreiter Weg mehr als 40.000 Euro Schaden entstanden. Alle Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes haben kleine Löcher. Ob sie von gezielten Hammerschlägen oder anderem Werkzeug stammten, stehe noch nicht fest.

Die neue Grundschule im Haferbreiter Weg: Trotz des Vandalismus soll der erste Jahrgang im August 2022 eingeschult werden. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT/Anne Gehn-Zeller