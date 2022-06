Peter Panitz ist Geschäftsführer der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa). Bildrechte: NASA GmbH

Peter Panitz, Geschäftsführer der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa), sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag, dass über das Wochenende zwischen zehn und 20 Züge vollständig oder teilweise geräumt werden mussten: "Das war aber eine sehr kleine Zahl, wenn man die Gesamtzahl der Züge sieht. Denn an einem Tag am Wochenende fahren in Sachsen-Anhalt etwa 1.400 Züge."