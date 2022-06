Zum Pfingstwochenende hat die erste größere Reisewelle mit dem 9-Euro-Ticket begonnen. Das hat dazu geführt, dass am Samstagmorgen in Stendal ein Regionalzug geräumt werden musste. Ein Sprecher der Bundespolizei teilte MDR-SACHSEN-ANHALT mit, dass zu viele Reisende gleichzeitig mitfahren wollten. Zeitweise habe es auch am Magdeburger Hauptbahnhof dichtes Gedränge auf den Bahnsteigen gegeben.