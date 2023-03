Wohnung durchsucht Totes Baby in Tangerhütte starb durch Gewalt – Frau in U-Haft

Hauptinhalt

Nach dem Fund eines toten Babys in einem Altkleidercontainer in Tangerhütte sitzt eine Beschuldigte in Untersuchungshaft. Sie hatte eingeräumt, das Baby nach der Geburt getötet zu haben.