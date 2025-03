Demnach startet am 22. April das Modellprojekt "tango". Das Unternehmen Stendalbus werde ab diesem Tag nicht nur bestehende Haltestellen zwischen Tangerhütte und Tangermünde anfahren, sondern auch virtuelle Haltepunkte, die den Fahrgästen kürzere Wege ermöglichen würden.

"Für manche Menschen ist schon der Weg zur Bushaltestelle eine Barriere", sagte Landrat Puhlmann. Mit dem Pilotprojekt werde der Nahverkehr besser "an den tatsächlichen Bedarf der Menschen" angepasst. Ein Bushalt vor der Haustür müsse eine Stunde vor Abfahrt über App oder Telefon bestellt werden.

Während der Pilotphase werde der "tango"-Bus werktags fahren und in den Schulferien auch an den Wochenenden. Zusätzlich werde die Linie 920 im Stundentakt unterwegs sein, um eine bessere Anbindung an den Regionalexpress RE20 nach Magdeburg zu ermöglichen.