Die "tango"-Busse fahren nach "On-Demand-Verkehr". Das bedeutet, dass es keinen festen Fahrplan gibt, sondern auch virtuelle Haltepunkte und unterschiedliche Routen gefahren werden. Es gibt also keine vorgeschriebenen Linienrouten, Fahrpläne oder feste Haltestellen, so der Landkreis Stendal. Die Busse fahren auf Abruf und nach Bedarf – also "on demand".



Für die "tango"-Busse sind ab dem 22. April diese Fahrzeiten geplant, in denen sie flexibel gerufen werden können:





Wochentags während der Schulzeit : 5 bis 16:30 Uhr, 8 bis 13 Uhr und 14:30 bis 22 Uhr

Wochentags in den Ferien : durchgängig von 5 bis 22 Uhr

: durchgängig von 5 bis 22 Uhr Am Wochenende und Feiertagen in den Ferien: 6 bis 20 Uhr