"Wir zeigen damit auch, was es bei uns in der Altmark so alles gibt", so Kanitz. Es werde ja viel darüber geredet, dass die Altmark strukturschwach und dort nicht so viel los sei. "Dieser Preis zeigt eigentlich, wie gut die Unternehmen sind. Sie sind es wert, auch mal auf die Bühne geholt zu werden und einen Preis dafür zu bekommen, für das, was sie tun", sagte Kanitz.