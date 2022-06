Der Landkreis Stendal folgt auf andere Kreise und erlässt ein Wasserentnahme-Verbot für Oberflächenwasser. Das hat Landrat Patrick Puhlmann (SPD) am Montag im MDR FERNSEHEN mitgeteilt. Er habe eine entsprechende Verordnung am Montag unterschrieben. Diese solle am Dienstag veröffentlicht werden und dann sofort gelten. Zudem soll auch die Bewässerung zu bestimmten Uhrzeiten untersagt werden.