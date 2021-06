Man kennt und hilft sich hier untereinander. Antje Bischoff

"Wenn man ein Problem hat, findet sich jemand, der bei der Lösung helfen kann, und wenn man eine gute Idee hat, finden sich schnell Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Wir arbeiten einfach gut zusammen", sagt Bischoff. Das ist es, was sie neben der vielen Natur am meisten an der Altmark schätzt.

Und in ihrem Salon beobachtet Bischoff, dass auch andere Menschen die Vorzüge der Region für sich entdecken. Immer öfter hört sie von jungen Familien, die nach der Geburt des ersten Kindes aus Hamburg oder Berlin zurück in die Altmark ziehen, weil sie hier Familie haben und ihnen die Metropolen zu hektisch geworden sind. Viele dieser zurückgekehrten Menschen, aber auch immer mehr der Alteingesessenen arbeiten zumindest teilweise im Home-Office und sind daher auf schnelles Internet angewiesen.

Co-Working-Spaces statt Leerstand?

Obwohl sie ihren Job als Friseurin nicht digital erledigen kann, wünscht sich auch Bischoff einen flächendeckenden Breitband-Ausbau in der Altmark. Mit einem schnellen Internetanschluss könnten zum Beispiel leerstehende Gebäude zu hippen Co-Working-Spaces mit Arbeitsplätzen für junge Unternehmerinnen und Unternehmer umfunktioniert werden, die sonst vielleicht die Region verlassen würden, schlägt Bischoff vor. So ließen sich in der Altmark auch Berufe etwa aus der Medien- und Werbebranche etablieren, die es in der Gegend bislang kaum gibt.

Viele kleine Bahnhöfe in der Altmark wurden in den vergangenen 30 Jahren geschlossen, zahlreiche Bahnstrecken stillgelegt. Menschen ohne eigenes Auto müssten daher nun oft Rufbusse nutzen, wenn sie vom Dorf in die nächste Stadt wollen, berichtet Bischoff. Das sei nicht gerade komfortabel. Sie wünscht sich daher einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs – auch, damit es Kundinnen und Kunden künftig leichter haben, in ihren Salon zu kommen.