Gewissensentscheidung Sachsen-Anhalts Abgeordnete stimmen im Bundestag zu Sterbehilfe ab

Hauptinhalt

Bildrechte: Uli Wittstock/Matthias Piekacz

Es geht um Leben und Tod: Der Bundestag will am Donnerstag eine Neuregelung zur Sterbehilfe auf den Weg bringen. Sachsen-Anhalt wird von 18 Parlamentarierinnen und Parlamentariern vertreten und die können diesmal frei entscheiden, also ohne einen Fraktionszwang, denn das Thema Leben und Sterben ist eine Gewissensentscheidung, die unabhängig vom Parteibuch getroffen wird.