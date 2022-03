Drei Lokale in Sachsen-Anhalt ausgezeichnet Erstes Sterne-Restaurant in Halle

In Halle kann jetzt in einem Sterne-Restaurant gegessen werden. Das Lokal "Speiseberg" in der Saalestadt wurde mit einem Stern des Restaurantführers "Guide Michelin" ausgezeichnet. Auch zwei Restaurants in Wernigerode haben jeweils einen Stern bekommen – nicht zum ersten Mal.