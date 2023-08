Im August entstehen am Himmel über Sachsen-Anhalt besonders viele Sternschnuppen. Grund dafür ist der Meteoritenstrom der Perseiden – einer Wolke von Trümmerteilchen eines Kometen. Wenn diese in die Erdatmosphäre eindringen und verglühen, kommt es zu Sternschnuppen. Besonderer Höhepunkt dieses Naturspektakels ist dieses Jahr in der Nacht von Samstag auf Sonntag.