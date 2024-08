Nachtschwärmer konnten sie sehen: unzählige Sternschnuppen quasi im Minutentakt am kaum bewölkten Himmel über Sachsen-Anhalt. In der Nacht zu Dienstag waren es nach Angaben der Meteorologen besonders viele. Das liegt an den Perseiden, einer Kometen-Staubwolke, an der die Erde jedes Jahr im August vorbeifliegt.