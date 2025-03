Die FDP in Sachsen-Anhalt will genauer wissen, wieviel Steuergeld im Land an Nichtregierungsorganisationen (NGO) fließt. Die Liberalen haben deshalb eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt.

Der FDP-Abgeordnete Konstantin Pott begründete das mit Zeiten, wo das Geld im Haushalt knapp sei. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag, deswegen müsse man sich immer wieder einzelne Punkte anschauen, wo das Geld am Ende hingehe. Natürlich müssten dann auch Prioritäten gesetzt werden.

FDP fordert Transparenz von NGO

"Problematisch wäre es dann, wenn sich eine NGO, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wird, politisch betätigt", so Pott. Wenn dem so sei, dann werde man dem auch intensiv nachgehen. Am Ende seien es immer Mittel des Steuerzahlers. Und der Steuerzahler habe ein Recht darauf zu erfahren, was mit diesen Geldern passiere. Diese Transparenz müsse auch hergestellt werden, erklärte Pott.