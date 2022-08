Doch der Verurteilte legte Revision gegen die Entscheidung des Landgerichts Halle ein, wie der Bundesgerichtshof elf Monate später stattgab. Damit wurde das Urteil aufgehoben, gleichzeitig wurden dem Mann zwei Monate der Freiheitsstrafe als bereits vollstreckt anerkannt. Im Detail kritisierte der BGH , dass das Landgericht die Schätzung des Steuerschadens nicht nachvollziehbar erläutert habe. Das aber sei für ein eventuelles Geständnis wichtig. So blieb beispielsweise unklar, in welchem Umfang auch Getränkeumsätze betroffen waren.

Aus der Begründung des Bundesgerichtshofs "Vor allem aber verhalten sich die Urteilsgründe nicht nachvollziehbar zu der Frage, welcher Rohgewinnaufschlagsatz auf den Getränke-Wareneinsatz aufgeschlagen wurde, um hieraus schätzungsweise die Getränkeumsätze des 'C.' (Anm. d. Red: der Angeklagte) zu ermitteln." BGH 1 StR 214/14 - Beschluss vom 6. Oktober 2014

Zur geplanten Neuverhandlung der Sache im Oktober 2015 in Magdeburg erschien der heute 67-Jährige nicht, woraufhin über Jahre mit deutschem und europäischem Haftbefehl nach ihm gefahndet wurde. Im Juni dieses Jahres konnte der Angeklagte in Portugal festgenommen werden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Für den Prozess vor der Wirtschaftsstrafkammer sind vorerst 18 Verhandlungstage geplant.