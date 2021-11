Geringeres Minus als erwartet Steuerschätzung: Kommunen in Sachsen-Anhalt hoffen auf mehr Geld

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Jan Bräuer

Im Auftrag des Bundesministeriums geben Steuerschätzer zweimal pro Jahr Prognosen ab, wie hoch die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren ausfallen. Die Schätzungen werden in der Regel im Mai und November bekannt gegeben. In Sachsen-Anhalt fällt das Minus diesmal offenbar nicht ganz so groß aus, wie befürchtet. Wie viel der Steuereinnahmen an die Kommunen fließt, soll ein Gesetz neu regeln.