Staus, Lärm und dicke Luft – Deutschland erstickt im Verkehr. Allein über die Autobahnen rollen täglich 1,3 Millionen Lkw. Dreiviertel des Gütertransports werden heute über die Straße abgewickelt . Politisch war das lange so gewollt. Viele Bahnstrecken dagegen – eigentlich umweltfreundliche Alternativen – wurden stillgelegt, manche sogar zugunsten der Straße regelrecht zerstört. Ein Fünftel des Streckennetzes samt Überhol- und Anschlussgleisen ist seit 1990 stillgelegt worden, fast 6.500 Kilometer. Als die Bahn an die Börse gebracht werden sollte, nach der Wiedervereinigung und der Bahnreform, galten viele Strecken als unwirtschaftlich. Für bessere Geschäftszahlen verordnete der damalige Bahnchef Hartmut Mehdorn einen Schrumpfkurs, insbesondere im Güterverkehr. Das traf auch Streckenabschnitte der sogenannten "Kanonenbahn", die bei Barby über die Elbe führte.

Gebaut 1870 für das Militär führte die "Kanonenbahn" einst durchs deutsche Kaiserreich an Barby vorbei. Noch zu DDR-Zeiten hatte die Strecke fast überall zwei Gleise, sagt Jürgen Krebs. Der Verkehrsingenieur im Ruhestand kennt die frühere Bedeutung der "Kanonenbahn" für den Güterverkehr. "Wir lagen hier in dem mittleren Abschnitt bei ungefähr 30 bis 40 Güterzügen pro Tag und im Bereich um Hettstedt in Richtung Sangerhausen lagen wir sogar bei über 80 Güterzügen." Die Deutsche Reichsbahn hatte Pläne, die Strecke auszubauen und zu elektrifizieren. Kurz nach dem Ende der DDR wurde dies zwischen Barby und Güterglück auch vorbereitet, dann fallengelassen. 2004 wurde auch die Strecke zwischen Güterglück und Barby stillgelegt und damit endgültig der Zugverkehr über die Elbbrücke.

Mit dieser Sichtweise ist der Verkehrsingenieur im Ruhestand nicht allein. Auch Professor Gernot Liedtke, Mobilitätsforscher vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, sieht in der alten Strecke eine Chance, insbesondere für den Gütertransport zwischen Europa und China. "Wenn zum Beispiel die Transporte über die neue Seidenstraße anwachsen würden. Wir haben momentan 30 Züge am Tag, vielleicht sind das mal 60 und mal 100 und dann sind die nicht mehr zu vernachlässigen", sagt Liedkte. Tatsächlich sollen auf dem Teilstück bei Barby bald wieder Züge rollen. Nicht jedoch über die gesamte Strecke. Für Wiederaufbau beziehungsweise Reaktivierung der gesamten Strecke der "Kanonenbahn" wäre ein enormer Aufwand nötig.

Pläne gibt es dafür bislang nicht, noch nicht. Nachdem in den letzten Jahren vor allem der Güterverkehr auf der Straße subventioniert wurde, setzt die Bundesregierung jetzt auf eine Verkehrswende. Bis 2030 will sie die den Anteil der Güter auf der Schiene erhöhen – von derzeit 19 auf 25 Prozent. Etwas, das Umweltschützer schon lange fordern. 27.000 Mal pro Jahr allein in Deutschland Lkw in Unfälle verwickelt. Der stetig wachsend Verkehr verstopft selbst breite Autobahnen und Verbrennungsmotoren belasten die Umwelt mit CO², Stickoxiden und Feinstaub. Allein ein Güterzug könnte auf bestimmten Transportwegen bis zu 52 Lkw ersetzen. Voraussetzung: Es sind ausreichend Güterwaggons, Gleisanschlüsse und ein gut ausgebautes Streckennetz vorhanden.