Olympische Spiele in Tokio Wie Journalisten in Tokio mit Abstand dicht dran sind

Fahnen, Plakate, Transparente oder Leute mit einer Akkreditierungsmarke für die Olympischen Spiele sieht man so gut wie gar nicht. Und eigentlich dürfte ich hier gar nicht herumlaufen. Die Journalisten bei den Olympischen Spielen bleiben in einer Blase. Die ersten, die hier ankamen, noch weit vor Beginn der Spiele, mussten zunächst für zehn Tage in Quarantäne. Ich kam am Tag der Eröffnungsfeier an, mir blieb das erspart. Allerdings wurde mir das erst am Flughafen klar.