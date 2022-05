Nach einem zögerlichen Beginn hätte es in der vergangenen Woche nochmal einen starken "Einflug" von Störchen gegeben. Bis zu 600 Paare seien auch in diesem Jahr wieder im Anflug auf Sachsen-Anhalt gewesen, sagte Christoph Kaatz von der Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg im Jerichower Land.

Die ersten Rückkehrer aus wärmeren Regionen waren bereits am 22. Januar in Oranienbaum im Landkreis Wittenberg gesichtet worden, sagte der Storchen-Experte Kaatz. Am 29. Januar und 12. Februar seien weitere Störche in der Nähe des Altmark-Dorfes Mieste entdeckt worden, ebenso rund um die Hansestadt Werben ganz im Norden Sachsen-Anhalts.