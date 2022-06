Küken geschlüpft Störche in Sachsen-Anhalt: Experten rechnen mit gutem Jahr

Noch sind sie nicht gezählt, aber Experten vom Storchenhof in Loburg im Jerichower Land gehen von einem guten Jahr für Störche in Sachsen-Anhalt aus. Sie rechnen mit rund 600 Paaren. Das entspricht in etwa der Zahl der Storchenpaare aus den Vorjahren. Die lange Trockenheit lässt aber das Futter für die Vögel knapp werden.