Auch die Zahl der Körperverletzungen hinter Gittern ist in Sachsen-Anhalt zurückgegangen. In den Justizvollzugsanstalten und der Jugendanstalt des Landes Sachsen-Anhalt seien im Jahr 2021 insgesamt 131 Körperverletzungsdelikte registriert worden, hieß es weiter. In 19 Fällen davon handelte es sich um Angriffe von Gefangenen auf Bedienstete. Zudem ist in 14 Fällen eine Anzeige wegen Bedrohung von Bediensteten erstattet worden.