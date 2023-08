Sanierung und Ausbau Land investiert Millionenbetrag in Kreisstraßen

Hauptinhalt

Für die Sanierung und den Ausbau der Kreisstraßen in Sachsen-Anhalt stellt das Land 30 Millionen Euro bereit. Wie viel Geld jeder Kreis und jede Stadt bekommt, hängt von der Länge der Straßen in den Gebieten ab. Die größte Summe geht an den Landkreis Börde. Die kleinsten Beträge erhalten Magdeburg, Dessau-Roßlau und Halle.