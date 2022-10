Städte- und Gemeindebund "Die Infrastruktur ist so geschädigt – da reichen 15 Millionen Euro nicht"

2020 wurden die sogenannten Straßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt abgeschafft. Hausbesitzer müssen seitdem nicht mehr für die Straße vor ihrem Grundstück mitbezahlen. Ohne die Beiträge wird aber nicht jede Straße auch tatsächlich saniert. Denn mit der Pauschale, die das Land Sachsen-Anhalt stattdessen jährlich an die Kommunen zahlt, lässt sich längst nicht alles sanieren, was nötig wäre. Das Geld wird nicht fair und sinnvoll verteilt, kritisieren die Kommunen. Bernward Küper, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes in Sachsen-Anhalt, erklärt, was passieren müsste.