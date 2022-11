Der Städte und Gemeindebund in Sachsen-Anhalt hatte in einer Recherche von MDR SACHSEN-ANHALT kürzlich beklagt, dass die Ausgleichszahlungen an die Kommunen für weggefallene Straßenausbaubeiträge nicht ausreichend seien. Das Landesverfassungsgericht hatte im Juli eine Verfassungsbeschwerde der Stadt Aschersleben zurückgewiesen und erklärt, dass der sogenannte Mehrbelastungsausgleich durch das Land angemessen sei.