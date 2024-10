Rund 140 Straßenbrücken in Sachsen-Anhalt sind in schlechtem oder sehr schlechtem Zustand. Das teilte die Landesregierung nach einer Kleinen Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion mit. Die Antwort liegt MDR SACHSEN-ANHALT vor. Demnach werden 141 Brücken mit einer Note von 2,9 und schlechter bewertet, was "nicht ausreichend" oder "ungenügend" bedeutet. Insgesamt ist das Land für 1.424 Brücken zuständig.