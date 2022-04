In Sachsen-Anhalt müssen in den kommenden Jahren mindestens zwei Straßenmeistereien für mindestens 23,5 Millionen Euro neugebaut werden. Grund dafür sind Umstrukturierungen infolge der Gründung der Autobahn GmbH. Das teilte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach soll eine der Straßenmeistereien in Berga im Kreis Mansfeld-Südharz entstehen – die andere in Bernburg im Salzlandkreis. Über eine Erweiterung des Standortes Halberstadt im Landkreis Harz werde derzeit diskutiert.

Die neue Straßenmeisterei in Bernburg, die im Jahr 2025 fertig sein soll, kostet voraussichtlich 14 Millionen Euro, die vom Land übernommen werden. Für die Meisterei in Berga, die ein Jahr später fertiggestellt sein soll, wird mit Baukosten von 9,5 Millionen Euro gerechnet, für die der Bund aufkommt. Die mögliche Erweiterung des Standortes in Halberstadt würde sieben Millionen Euro kosten und ebenfalls vom Bund getragen werden.

Bisherige Mischmeistereien werden aufgelöst

Die Autobahn in einer Hand: mit der bundeseigenen Autobahn GmbH. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock Bislang gibt es in Sachsen-Anhalt in Plötzkau (Salzlandkreis), Oberröblingen (Mansfeld-Südharz) und Wernigerode (Harz) insgesamt drei sogenannte Mischmeistereien, die sich sowohl um Autobahnen als auch um Bundes- und Landesstraßen kümmern. Seit dem 1. Januar 2021 liegt die Zuständigkeit für die Autobahnen jedoch bei der bundeseigenen Autobahn GmbH.



Daher sollen die bisherigen Mischmeistereien entflochten und als reine Autobahnmeistereien weiter betrieben werden. Die Bewirtschaftung der Landes- und Bundesstraßen sollen dann neben den bestehenden Straßenmeistereien die Neubauten in Berga, Bernburg und eventuell Halberstadt übernehmen.

Neubau wegen Wechsel der Zuständigkeit

Ein Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales schreibt auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, die Mischmeistereien hätten "ihre Aufgaben in der Vergangenheit jederzeit in vollem Umfang erfüllt." Die Notwendigkeit der Neubauten ergebe sich nur aus dem Zuständigkeitswechsel.

Die Autobahn GmbH teilt MDR SACHSEN-ANHALT mit, dass die als eine Meisterei erscheinenden Mischmeistereien im Kern "immer aus zwei getrennten Verwaltungs- und Techniksträngen" bestünden hätten. Zudem hätten sich in Sachsen-Anhalt durch die Umstufung der B6n zur A36 Zuständigkeitsverlagerungen ergeben, die für die Meistereien in Plötzkau und Wernigerode ohnehin Umstrukturierungen nach sich gezogen hätten. Der Prozess der Entflechtung der Autobahn- und Straßenmeistereien in Sachsen-Anhalt folge den gesetzlichen Vorgaben.

"Erhebliche Steuergeldverschwendung"

Der Bund der Steuerzahler in Sachsen-Anhalt bewertet den Vorgang kritisch. "Sofern der geschilderte Sachverhalt zutrifft, dass sich 'die Notwendigkeit der Neubauten tatsächlich nur aus dem Zuständigkeitswechsel ergibt', wäre dies aus unserer Sicht ein Fall von erheblicher Steuergeldverschwendung", sagt der Landesvorsitzende Ralf Seibicke.