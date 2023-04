Auch ein schlechter Fahrbahnzustand begünstige, dass weitere Schäden entstünden, so Hörold. Sachsen-Anhalt sei hier aber auf dem richtigen Weg: In den vergangenen Jahren ist demnach die Zahl der Straßen, die in einem schlechten Zustand sind, immer weiter zurückgegangen. Zudem besserten die Straßenmeistereien im Laufe des Winters kontinuierlich Schäden aus und flickten Schlaglöcher.