ÖPNV Streiks in Bussen und Bahnen am Freitag

In mehreren Regionen in Sachsen-Anhalt, darunter in den großen Städten Magdeburg, Halle und Dessau, werden am Freitag Warnstreiks im ÖPNV erwartet. Es werden deshalb voraussichtlich am Vormittag keine Busse und Bahnen fahren. Die Gewerkschaft Verdi fordert mehr Lohn.