Die Tarifverhandlungen im Einzelhandel gehen am Dienstag in die nächste Runde. Um den Druck im Vorfeld zu erhöhen, streiken die Beschäftigten in Sachsen-Anhalt von Freitag bis Montag. Die Gewerkschaft Verdi fordert 2,50 Euro mehr Lohn pro Stunde.