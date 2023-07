Kaufland teilte mit, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehreren Filialen an dem Streik teilnehmen. Das Unternehmen respektiere das. Die Kaufland-Filialen im Magdeburger City Carré und in der Lübecker Straße haben demnach auch während des Streiks regulär geöffnet. Ebenso die Filialen in Zeitz. Die Kundinnen und Kunden könnten wie gewohnt ihre Einkäufe tätigen.