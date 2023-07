Verdi-Sprecherin Christine Stoffl sagte, sie hoffe, dass sich bei den neuen Warnstreiks so viele Beschäftigte anschließen, dass die Läden geschlossen bleiben müssen. Dies habe bei den zurückliegenden Warnstreiks nicht geklappt. Beschäftigte lobten zwar heimlich die Aktionen der Gewerkschaftern, trauten sich dann aber nicht, mitzustreiken, erklärte Stoffl.

Die Händler ihrerseits hoffen, dass das Tagesgeschäft möglichst ohne Einbußen läuft. Kaufland teilte am Donnerstag mit, die Filialen blieben regulär geöffnet. Kunden könnten wie gewohnt einkaufen. "Selbstverständlich respektieren wir die Teilnahme unserer Mitarbeiter an Streiks", heißt es in einer Mitteilung.