Im Tarifstreit des Einzelhandels in Sachsen-Anhalt gibt es am Freitag neue Warnstreiks. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten verschiedener Betriebe im Norden des Landes aufgerufen, den ganzen Tag die Arbeit niederzulegen.

Betroffen sind die Filialen von Ikea, Kaufland, Edeka und Marktkauf im Raum Magdeburg sowie die Kaufland-Filialen in Dessau-Roßlau, Zeitz, Aschersleben, Bitterfeld und Bernburg. Von der Kaufland-Unternehmenskommunikation hieß es am Freitag, dass die Filialen in Sachsen-Anhalt trotz Streiks geöffnet seien.