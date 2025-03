Equal Pay Day Streiktag für "Frauenberufe" – Kundgebungen in Sachsen-Anhalt geplant

06. März 2025, 19:01 Uhr

Gewerkschaften haben Frauen in Berufen des Sozial- und Gesundheitsbereichs am Freitag zum Streik aufgerufen. Ziel sei es, dass weibliche Beschäftigte genauso viel verdienten wie Männer. Kundgebungen sind unter anderem in Halle und Magdeburg geplant.