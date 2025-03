In Sachsen-Anhalt haben mehrere Gewerkschaften Frauen in den Berufen Erziehung, sozialer Arbeit, Pflege und Gesundheit am Freitag zum Warnstreik aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaften Verdi und Erziehung und Wissenschaft (GEW) war der Aufruf Teil eines bundesweiten "Streiktags".