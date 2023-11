Bildrechte: MDR/Heike Bade

Tarifverhandlungen Warnstreik an Hochschulen und Unis: Forderung nach 10,5 Prozent mehr Gehalt

15. November 2023, 15:12 Uhr

Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst dauern an. Am Mittwoch haben Beschäftige in Sachsen-Anhalt – vor allem an Hochschulen und Universitäten – mit einem Warnstreik ihren Forderungen Nachdruck verliehen. Erst Anfang Dezember wird weiter verhandelt.